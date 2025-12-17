Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:05
24.820 -1,24%
Dow Jones 19:05
48.039 -0,16%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,25%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 44.099,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,25%
Milano conclude in progresso dello 0,25%, archiviando la sessione a 44.099,48 punti.
Condividi
```