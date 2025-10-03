Milano 9:48
Francoforte: risultato positivo per K+S

(Teleborsa) - Bene Kali und Salz, con un rialzo dell'1,99%.

Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di K+S mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,63 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
