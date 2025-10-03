Francoforte: risultato positivo per K+S

(Teleborsa) - Bene Kali und Salz
, con un rialzo dell'1,99%.
Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di K+S
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,63 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)