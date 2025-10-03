Lagarde (BCE): non abbassare standard per banche, ma livellare quelli di non-bank

(Teleborsa) - "L'attuale sistema finanziario globale appare molto diverso da quello che era sull'orlo del collasso nel 2008. Rispetto ad allora, emergono due cambiamenti chiave. Il primo è stata la massiccia trasformazione strutturale avvenuta, il cuifinanziaria. Nell'area euro, il settore non bancario - dai fondi di investimento e dalle compagnie assicurative ai fondi del mercato monetario e ai veicoli di cartolarizzazione - è cresciuto da circa il 250% del PIL nel 2008 a oltre il 350% oggi". Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea (BCE), in un discorso ad Amsterdam."Il- ha spiegato - Nell'area euro, le esposizioni patrimoniali delle banche verso il settore non bancario sono considerevoli, pari in media a circa un decimo del totale delle attività degli istituti significativi"."Allo stesso tempo, un secondo cambiamento chiave sta diventando sempre più evidente:- ha sostenuto Lagarde - In particolare, i fondi di investimento, nonostante la loro crescente importanza sistemica, operano secondo regole molto più flessibili rispetto al settore bancario. Ciò ha in parte contribuito ad alimentarne la crescita. Una delle ragioni alla base di questa stanchezza normativa è che il quadro normativo globale post-2008 è stato probabilmente vittima del suo stesso successo"."Questo affievolirsi del senso di urgenza, unito alla preoccupazione che la competitività delle banche rispetto alle altre banche sia minacciata dalle condizioni di concorrenza diseguali, ha suscitatofinanziari", ha riconosciuto.Secondo la numero uno della BCE, è "fondamentale che i responsabili politici adattino la regolamentazione e la vigilanza a questo contesto difficile. Dovrebbero farlocoinvolte in attività simili a quelle bancarie o con legami significativi con il settore bancario. Ciò contribuisce ad affrontare le preoccupazioni delle banche in merito alla disparità di condizioni. Una migliore supervisione delle non-bank renderebbe più visibili i potenziali rischi per la stabilità finanziaria latenti negli angoli più oscuri dell'economia, consentendo ai decisori politici di anticiparli"."Èe raddoppino gli sforzi per estendere norme globali più rigorose alle non-bank coinvolte in attività simili a quelle bancarie o con legami significativi con il settore bancario - ha ribadito - Allo stesso tempo, dopo un decennio di regolamentazione aggiuntiva, questo è un buon momento per fare il punto della situazione e valutare come semplificare la regolamentazione per evitare duplicazioni e oneri inutili per le istituzioni finanziarie".