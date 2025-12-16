Standard Ethics assegna rating ESG "EE-" a Banca Sella Holding e Banca Sella

(Teleborsa) -ha assegnato per la prima volta il, attribuendo a entrambe il Corporate Standard Ethics Rating(Adequate), a seguito di una valutazione positiva delle attività e delle strategie del gruppo in ambito di sostenibilità e responsabilità .Per Banca Sella Holding, l’agenzia ha inoltre riconosciuto un(Very Strong), sulla base della previsione di un ulteriore miglioramento nel medio-lungo periodo. La holding sarà inoltre inclusa nel "", indice che comprende le principali banche italiane non quotate allineate alle raccomandazioni internazionali sulla sostenibilità, la cui pubblicazione è prevista nel primo trimestre 2026 .Secondo Standard Ethics, il Gruppo Sella prosegue in undi allineamento delle proprie politiche aziendali alle indicazioni in materia di sostenibilità emanate da ONU, OCSE e Unione Europea, attraverso policy dedicate e strumenti di governance quali Codice Etico, Codice di Condotta e procedure specifiche. Irisultano adeguatamente rendicontati e integrati nei principali processi aziendali, con particolare attenzione alla qualità dell’ambiente lavorativo.L’agenzia ha inoltre evidenziato la solidità dellae del, sottolineando la coerenza e la sinergia delle strategie di sostenibilità adottate da Banca Sella Holding e Banca Sella, supportate da una consolidata propensione all’innovazione tecnologica e operativa.