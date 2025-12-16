Standard Ethics assegna rating ESG "EE-" a Banca Sella Holding e Banca Sella

(Teleborsa) - Standard Ethics
ha assegnato per la prima volta il rating ESG
a Banca Sella Holding
e Banca Sella
, attribuendo a entrambe il Corporate Standard Ethics Rating "EE-"
(Adequate), a seguito di una valutazione positiva delle attività e delle strategie del gruppo in ambito di sostenibilità e responsabilità .
Per Banca Sella Holding, l’agenzia ha inoltre riconosciuto un Long Term Expected "EE+"
(Very Strong), sulla base della previsione di un ulteriore miglioramento nel medio-lungo periodo. La holding sarà inoltre inclusa nel "SE Unlisted Italian Banks Benchmark
", indice che comprende le principali banche italiane non quotate allineate alle raccomandazioni internazionali sulla sostenibilità, la cui pubblicazione è prevista nel primo trimestre 2026 .
Secondo Standard Ethics, il Gruppo Sella prosegue in un percorso strutturato
di allineamento delle proprie politiche aziendali alle indicazioni in materia di sostenibilità emanate da ONU, OCSE e Unione Europea, attraverso policy dedicate e strumenti di governance quali Codice Etico, Codice di Condotta e procedure specifiche. I fattori ESG
risultano adeguatamente rendicontati e integrati nei principali processi aziendali, con particolare attenzione alla qualità dell’ambiente lavorativo.
L’agenzia ha inoltre evidenziato la solidità della governance della sostenibilità
e del sistema di presidio e gestione dei rischi ESG
, sottolineando la coerenza e la sinergia delle strategie di sostenibilità adottate da Banca Sella Holding e Banca Sella, supportate da una consolidata propensione all’innovazione tecnologica e operativa.