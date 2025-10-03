Milano 15:18
43.252 +0,40%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 15:18
9.476 +0,51%
Francoforte 15:18
24.367 -0,23%

Londra: andamento rialzista per Standard Chartered

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo bancario con sede a Londra, in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti.

Il trend di Standard Chartered mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14,76 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 14,59. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 14,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
