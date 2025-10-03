Londra: andamento sostenuto per Barclays

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding bancaria inglese
, con una variazione percentuale dell'1,83%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Barclays
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,889 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,844. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,815.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)