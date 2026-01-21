Barclays sposta la sede centrale europea da Dublino a Parigi nel 2027

Barclays

(Teleborsa) -, controllata del colosso finanziario britannico, haper ilL'e sta contribuendo in modo sempre più significativo al progresso complessivo del Gruppo, si legge in una nota, e questa iniziativa migliorerà la supervisione e la governance, avvicinando il processo decisionale alla maggior parte delle sue attività di Investment Banking nell'Europa continentale. La banca manterrà comunque attività di Corporate Banking e Private Banking in Irlanda con un team a Dublino."L'adozione formale del trasferimento della nostra sede centrale europea a Parigi rappresenta unain tutta l'Europa continentale, rafforzando al contempo il nostro impegno per una governance solida - ha detto- Dopo approfondite discussioni a tutti i livelli dell'organizzazione, siamo fiduciosi che questo sia il passo giusto, sia per l'entità che per i nostri clienti. Siamo molto entusiasti delle opportunità che ci attendono".Barclays Europe (attualmente Barclays Bank Ireland PLC) sta ottenendo le necessarie autorizzazioni legali e normative per convertire la propria forma societaria in una "Societas Europaea" (SE), al termine della quale la sua denominazione verrebbe modificata in "Barclays Europe SE" (BE SE). Si prevede che tale trasformazione in SE sarà completata entro la fine del 2026, mentre il trasferimento della sede centrale di BE SE da Dublino a Parigi, previa approvazione normativa.