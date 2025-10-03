Milano 9:49
Londra: brillante l'andamento di Bunzl

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di confezioni e materiali per l'igiene, che avanza bene del 2,43%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bunzl rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 24,12 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24,57. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 25,02.

