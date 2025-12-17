Milano 12:06
Migliori e peggiori
Crolla a Londra Bunzl
(Teleborsa) - Retrocede molto il distributore di confezioni e materiali per l'igiene, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,23%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bunzl, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Bunzl è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,79 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,97.

Ufficio Studi Teleborsa
