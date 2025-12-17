Crolla a Londra Bunzl

(Teleborsa) - Retrocede molto il distributore di confezioni e materiali per l'igiene
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bunzl
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Bunzl
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,79 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)