Bunzl giù a Londra con pressione su margini e previsioni caute sul 2026

(Teleborsa) - Utili attesi per 2025 in linea
con le attese per la britannica Bunzl
, che però sconta una pressione sui margini
, che ha spinto le sue azioni al ribasso alla Borsa di Londra. Il titolo mantiene infatti una perdita de 3% circa, risultando fra i peggiori nel paniere del FTSE 100.
In un pre-close statement di fine anni, Bunzl ha confermato le previsioni di utile operativo
rettificato per l'anno in corso, ma il margine operativo è atteso al 7,6%
, inferiore alle aspettative.
La società prevede un fatturato 2025 in crescita tra il 2% e il 3% a
tassi di cambio costanti, grazie soprattutto all'effetto positivo delle acquisizioni realizzate, mentre prevede un livello sostanzialmente invariato a tassi di cambio effettivi. Caute le prospettive di Bunzl per il 2026
, con la società che prevede una "moderata crescita del fatturato" ed un margine operativo "in leggero in calo"
su base annua. Indoicazioni che si rivelano in contrasto con il consensus che aveva previsto un leggero miglioramento del margine di circa 6 punti base per il 2026.