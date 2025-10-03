Londra: scambi al rialzo per 3i Group

(Teleborsa) - Bene la società d'investimenti con sede a Londra
, con un rialzo dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3i Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso 3i Group
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di 3i Group
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 44,1 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 43,43. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)