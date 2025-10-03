Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:55
24.758 -0,54%
Dow Jones 19:55
46.824 +0,65%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: balza in avanti Charter Communications

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di servizi di comunicazione a banda larga, che avanza bene del 3,15%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Charter Communications rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Charter Communications confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 280,8 USD con primo supporto visto a 272,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 267,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
