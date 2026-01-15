Milano 16:59
45.899 +0,55%
Nasdaq 16:59
25.718 +0,99%
Dow Jones 16:59
49.479 +0,67%
Londra 16:59
10.247 +0,62%
Francoforte 16:59
25.354 +0,27%

New York: performance negativa per Charter Communications

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Charter Communications
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di servizi di comunicazione a banda larga, che mostra un decremento del 3,24%.

L'andamento di Charter Communications nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Charter Communications, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 193,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 199,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 191,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```