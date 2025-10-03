Milano
17:35
43.258
+0,42%
Nasdaq
19:55
24.758
-0,54%
Dow Jones
19:55
46.824
+0,65%
Londra
17:35
9.491
+0,67%
Francoforte
17:35
24.379
-0,18%
Venerdì 3 Ottobre 2025, ore 20.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: balza in avanti Diamondback Energy
New York: balza in avanti Diamondback Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
03 ottobre 2025 - 20.00
Bene il
produttore americano di petrolio e gas naturale
, con un rialzo del 3,03%.
Condividi
Leggi anche
New York: balza in avanti Diamondback Energy
New York: andamento negativo per Diamondback Energy
New York: positiva la giornata per Diamondback Energy
New York: brillante l'andamento di Diamondback Energy
Titoli e Indici
Diamondback Energy
+2,96%
Altre notizie
New York: in calo Diamondback Energy
New York: al centro degli acquisti Diamondback Energy
New York: ingrana la marcia Diamondback Energy
New York: andamento sostenuto per Diamondback Energy
New York: Diamondback Energy in forte discesa
New York: si concentrano le vendite su Diamondback Energy
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto