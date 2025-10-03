Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:56
24.755 -0,55%
Dow Jones 19:56
46.805 +0,61%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: brillante l'andamento di Diamondback Energy

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Diamondback Energy
(Teleborsa) - Avanza il produttore americano di petrolio e gas naturale, che guadagna bene, con una variazione del 3,03%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Diamondback Energy subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diamondback Energy, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 148,9 USD. Primo supporto visto a 144,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 142,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```