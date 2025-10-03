Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:45
24.911 +0,07%
Dow Jones 17:45
46.908 +0,83%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: movimento negativo per MercadoLibre

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per MercadoLibre
(Teleborsa) - Composto ribasso per il mercato online leader in America Latina, in flessione del 3,22% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di MercadoLibre rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2.146,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2.225,8. Il peggioramento di MercadoLibre è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2.118,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
