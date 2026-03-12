MercadoLibre scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il mercato online leader in America Latina , che soffre con un calo del 5,89%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di MercadoLibre rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 1.641,7 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 1.697,5. L'indebolimento di MercadoLibre è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 1.621,3.



