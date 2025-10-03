Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:45
24.911 +0,07%
Dow Jones 17:45
46.908 +0,83%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: movimento negativo per Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Palantir Technologies
Ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che presenta una flessione del 2,90%.
Condividi
```