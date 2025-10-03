Milano
9:11
43.316
+0,55%
Nasdaq
2-ott
24.893
0,00%
Dow Jones
2-ott
46.520
+0,17%
Londra
9:11
9.460
+0,34%
Francoforte
9:11
24.479
+0,23%
Venerdì 3 Ottobre 2025, ore 09.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Nexi, JPMorgan abbassa il target price
Nexi, JPMorgan abbassa il target price
Finanza
,
Fintech
,
Consensus
03 ottobre 2025 - 08.31
(Teleborsa) - Gli analisti di
JPMorgan
hanno tagliato a
5,65 euro
per azione dai precedenti 5,9 euro il
target price
su
Nexi
, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.
Condividi
Leggi anche
Prysmian svetta sul FTSE MIB con JPMorgan che alza target price
JPMorgan alza il target price su Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM
Nexi, Francesco Renato Mele si dimette da CdA
Piazza Affari: movimento negativo per Nexi
Argomenti trattati
Nexi
(7)
·
FTSE MIB
(122)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,55%
Jpmorgan Chase
-1,02%
Nexi
+0,88%
Altre notizie
Piazza Affari: rosso per Nexi
Nexi, rilevate oltre 1 milione di azioni proprie
Lottomatica, JPMorgan riduce partecipazione al 2,87%
Nexi, Barclays taglia target price con crescenti sfide competitive nel mercato core
New York: calo per JP Morgan
Nexi selezionata da RBNZ per aggiornamento di infrastruttura per pagamenti ad alto valore
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto