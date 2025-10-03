Milano 9:11
Nexi, JPMorgan abbassa il target price

(Teleborsa) - Gli analisti di JPMorgan hanno tagliato a 5,65 euro per azione dai precedenti 5,9 euro il target price su Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.
