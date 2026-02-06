Milano 10:16
Piazza Affari: rosso per Nexi

Piazza Affari: rosso per Nexi
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che passa di mano con un calo dell'1,92%.

Lo scenario su base settimanale di Nexi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,404 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,457. Il peggioramento di Nexi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,386.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
