Milano 9:29
46.622 -0,39%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:29
10.376 +0,22%
24.894 -0,38%

Piazza Affari: rosso per Nexi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che mostra un decremento del 2,47%.

L'andamento di Nexi nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,361 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,427. Il peggioramento di Nexi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,33.

