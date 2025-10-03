Milano 12:39
43.341 +0,61%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 12:39
9.492 +0,69%
Francoforte 12:39
24.457 +0,14%

Piazza Affari: balza in avanti Rai Way

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, con una variazione percentuale dell'1,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Rai Way rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,16 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,32.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
