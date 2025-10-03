Piazza Affari: balza in avanti Rai Way

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI
, con una variazione percentuale dell'1,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Rai Way
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,16 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)