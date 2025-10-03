Piazza Affari: in rally LU-VE Group

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che scambia in rialzo del 4,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group
rispetto all'indice.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da LU-VE Group
restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 35,93 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 34,63. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 33,77, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)