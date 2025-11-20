Milano
17:35
42.918
+0,62%
Nasdaq
18:00
24.520
-0,49%
Dow Jones
18:00
46.086
-0,12%
Londra
17:35
9.528
+0,21%
Francoforte
17:35
23.279
+0,50%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 18.17
Piazza Affari: rally per il FTSE Italia All-Share Financials
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
20 novembre 2025 - 17.00
Si muove con il vento in poppa il
FTSE Italia All-Share Financials
, che arriva a 37.197,48 punti.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Financials
+1,03%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto