Milano 9:51
43.332 +0,59%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:51
9.464 +0,38%
24.477 +0,22%

Piazza Affari: ingrana la marcia SOL

Brilla il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che passa di mano con un aumento del 3,82%.
