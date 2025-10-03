Milano 9:51
Piazza Affari: mette il turbo Telecom Italia

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia telefonica, che scambia in rialzo del 4,06%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda telefonica rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Telecom Italia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,4984 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,474. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,5228.

