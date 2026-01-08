Piazza Affari: calo per Telecom Italia

compagnia telefonica

FTSE MIB

Telecom

azienda telefonica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,5435 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,5275. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,5595.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)