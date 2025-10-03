Milano 17:35
Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto immobiliare italiano

Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia guadagna l'1,18% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 8.945,13 punti.
