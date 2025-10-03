Milano 9:52
43.323 +0,57%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:52
9.465 +0,39%
24.476 +0,22%

Piazza Affari: senza freni Telecom Italia

Ottima performance per la compagnia telefonica, che scambia in rialzo del 4,06%.
