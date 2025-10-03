Piazza Affari: su di giri Avio

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda aerospaziale italiana
, che tratta in rialzo del 5,59%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Avio
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 58,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,07. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 63,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)