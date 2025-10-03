Milano 12:41
43.328 +0,58%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 12:41
9.491 +0,67%
Francoforte 12:41
24.461 +0,16%

Vendite dettaglio Italia (MoM) in agosto

Vendite dettaglio Italia (MoM) in agosto
Italia, Vendite dettaglio in agosto su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente 0% (la previsione era 0%).
