Milano
10:17
43.124
-0,22%
Nasdaq
26-nov
25.237
0,00%
Dow Jones
26-nov
47.427
0,00%
Londra
10:17
9.702
+0,09%
Francoforte
10:17
23.727
-0,17%
Venerdì 28 Novembre 2025, ore 10.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Vendite dettaglio Germania (MoM) in ottobre
Vendite dettaglio Germania (MoM) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 novembre 2025 - 08.20
Germania,
Vendite dettaglio in ottobre su base mensile (MoM) -0,3%
, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,1%).
Condividi
Leggi anche
Vendite dettaglio Germania (MoM) in settembre
Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in ottobre
Prezzi produzione Germania (MoM) in ottobre
Prezzi consumo Germania (MoM) in ottobre
Argomenti trattati
Germania
(63)
Altre notizie
Vendite dettaglio USA (MoM) in settembre
Italia, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Prezzi import Germania (MoM) in ottobre
Prezzi ingrosso Germania (MoM) in ottobre
Vendite dettaglio Unione Europea (MoM) in settembre
Germania, Prezzi consumo (MoM) in ottobre
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto