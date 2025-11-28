Milano 10:17
43.124 -0,22%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:17
9.702 +0,09%
Francoforte 10:17
23.727 -0,17%

Vendite dettaglio Germania (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite dettaglio Germania (MoM) in ottobre
Germania, Vendite dettaglio in ottobre su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,1%).
Condividi
```