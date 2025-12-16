Milano 16:02
Usa, vendite al dettaglio ottobre stabili su base mensile e in aumento del 3,5% su anno
(Teleborsa) - Le stime anticipate delle vendite al dettaglio e dei servizi alimentari negli Stati Uniti per ottobre 2025, corrette per le variazioni stagionali e le differenze dovute a festività e giorni di negoziazione, ma non per le variazioni di prezzo, ammontavano a 732,6 miliardi di dollari, sostanzialmente invariate rispetto al mese precedente e in aumento del 3,5% rispetto a ottobre 2024.

Le vendite totali per il periodo da agosto 2025 a ottobre 2025 sono aumentate del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La variazione percentuale da agosto 2025 a settembre 2025 è stata rivista da un aumento dello 0,2% a un aumento dello 0,1%.

Le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,1% rispetto a settembre 2025 e del 3,4% rispetto all'anno scorso. I rivenditori al dettaglio non in negozio sono aumentati del 9,0% rispetto all'anno scorso, mentre i locali di ristorazione e di bar sono aumentati del 4,1% rispetto a ottobre 2024.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
