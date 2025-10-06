Execus, Banca Finnat incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Finnat ha incrementato a 2,10 euro
per azione (dai precedenti 1,90 euro) il target price
su Execus
, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo. Gli analisti affermano che, dalla quotazione, il Gruppo si è trasformato, anche grazie a un intenso programma di M&A, da operatore specializzato nel social selling a piattaforma MarTech e SalesTech integrata, con un modello basato su automazione AI, tecnologie proprietarie e ricavi ricorrenti.
I risultati consolidati al 30 giugno 2025
mostrano un valore della produzione pari a 4,4 milioni di euro, in crescita del 104% rispetto al primo semestre 2024 e pari a circa il 52,5% del target da noi previsto per fine anno (8,4 milioni). Tale risultato è riconducibile al diverso perimetro di consolidamento che ora include ZCA Digital
. La crescita organica, calcolata al netto dei ricavi di ZCA (1,4 milioni), è risultata comunque sostenuta e pari al 27,8% su base annua. Il margine operativo lordo è aumentato a 483 mila euro da 87 mila euro (786 mila euro la previsione del broker per fine anno), per una marginalità in miglioramento dal 4,0% all'11,0%. L'Ebit ha raggiunto il breakeven, passando da una perdita di 192 mila euro a un utile operativo di 44 mila euro. La perdita netta di Gruppo si è ridotta a 80 mila euro da 271 mila euro, rispetto a un utile netto pari a 83 mila euro previsto dal broker a consuntivo 2025. La cassa netta si è attestata a 691 mila euro da una cassa netta di 1,3 milioni al 31 dicembre 2024.
Alla luce dei risultati semestrali, i quali hanno evidenziato una marginalità superiore ai target da noi previsti, Banca Finnat ha rivisto al rialzo le stime per il periodo previsionale 2025-2028
. Prevede un'accelerazione nella crescita del valore della produzione di Execus che dovrebbe raggiungere 8,8 milioni di euro a fine 2025 (8,4 milioni il precedente target) e 15,8 milioni di euro nel 2028 (13,7 milioni precedentemente stimati) per un CAGR 2024-28 del 32,1%. L'ebitda per fine 2025 è ora previsto in aumento a 904 mila euro, da 786 mila euro precedentemente attese, per giungere a 2,9 milioni a fine arco di piano rispetto a 2,4 milioni previsti in precedenza (CAGR 2024-28 pari al 77%), con una marginalità in netta crescita dal 10,3% al 18,2%. Si attende un utile 94 mila euro e uno sviluppo a 1,4 milioni nel 2028.