Francoforte: andamento sostenuto per United Internet

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per United Internet, in guadagno del 2,50% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che United Internet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,05%, rispetto a +3,41% del Germany MDAX).


La tendenza di breve di United Internet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,48.

