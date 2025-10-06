Francoforte: andamento sostenuto per United Internet

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per United Internet
, in guadagno del 2,50% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che United Internet
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,05%, rispetto a +3,41% del Germany MDAX
).
La tendenza di breve di United Internet
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)