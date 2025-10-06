Milano 12:56
43.197 -0,14%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:57
9.493 +0,02%
Francoforte 12:56
24.387 +0,03%

Francoforte: in calo Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Delivery Hero
(Teleborsa) - Composto ribasso per Delivery Hero, in flessione del 2,13% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Delivery Hero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25,34 Euro e primo supporto individuato a 24,44. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
