Francoforte: in calo Delivery Hero

(Teleborsa) - Composto ribasso per Delivery Hero
, in flessione del 2,13% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Delivery Hero
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25,34 Euro e primo supporto individuato a 24,44. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)