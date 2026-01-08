Milano 13:57
45.459 -0,22%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:57
10.019 -0,29%
Francoforte 13:57
25.049 -0,29%

Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero

Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero
(Teleborsa) - Composto ribasso per Delivery Hero, in flessione del 2,34% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Delivery Hero è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Delivery Hero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,9 Euro e primo supporto individuato a 22,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,53.

