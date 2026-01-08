Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Composto ribasso per Delivery Hero
, in flessione del 2,34% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Delivery Hero
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Delivery Hero
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,9 Euro e primo supporto individuato a 22,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)