Milano 14:54
45.707 +0,73%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:54
9.980 +0,29%
Francoforte 14:53
24.706 +0,68%

Francoforte: rosso per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Delivery Hero
Ribasso composto e controllato per Delivery Hero, che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
Condividi
```