Milano 13:37
45.680 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:37
10.098 +0,53%
Francoforte 13:37
25.239 +0,45%

Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero
(Teleborsa) - Bene Delivery Hero, con un rialzo del 2,00%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Delivery Hero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,29 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,62. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```