Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Bene Delivery Hero
, con un rialzo del 2,00%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Delivery Hero
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,29 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,62. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)