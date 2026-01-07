Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Delivery Hero
, che tratta in utile dell'1,96% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Delivery Hero
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)