Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Delivery Hero, che tratta in utile dell'1,96% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Delivery Hero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,19.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
