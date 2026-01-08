Milano 14:00
45.445 -0,25%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:00
10.016 -0,32%
Francoforte 14:00
25.042 -0,32%

Francoforte: rosso per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Delivery Hero
Ribasso composto e controllato per Delivery Hero, che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.
Condividi
```