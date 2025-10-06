Francoforte: positiva la giornata per ThyssenKrupp

produttore di acciaio

Germany MDAX

ThyssenKrupp

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,16%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12,89 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,56. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,22.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)