Milano 12:58
43.200 -0,13%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:58
9.497 +0,06%
Francoforte 12:58
24.394 +0,06%

Londra: brillante l'andamento di Prudential

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Prudential
Seduta vivace oggi per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.
Condividi
```