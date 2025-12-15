Londra: nuovo spunto rialzista per Prudential

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,47%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Prudential
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,95%, rispetto a +0,75% del principale indice della Borsa di Londra
).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Prudential
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,89 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,05 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,79.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)