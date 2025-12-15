Milano 17:35
Londra: nuovo spunto rialzista per Prudential

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,47%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Prudential mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,95%, rispetto a +0,75% del principale indice della Borsa di Londra).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Prudential, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,89 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,05 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,79.

