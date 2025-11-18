Milano 13:27
Londra: andamento negativo per Prudential

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che presenta una flessione del 2,44% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prudential, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Prudential. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Prudential evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,49 sterline. Primo supporto a 10,37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
