Londra: andamento negativo per Prudential

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, che presenta una flessione del 2,44% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prudential
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Prudential
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Prudential
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,49 sterline. Primo supporto a 10,37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)