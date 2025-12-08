Milano
17:35
43.433
0,00%
Nasdaq
18:42
25.601
-0,36%
Dow Jones
18:42
47.745
-0,44%
Londra
17:35
9.645
-0,23%
Francoforte
17:35
24.046
+0,07%
Lunedì 8 Dicembre 2025, ore 18.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: risultato positivo per Prudential
Londra: risultato positivo per Prudential
Migliori e peggiori
,
In breve
08 dicembre 2025 - 09.50
Apprezzabile rialzo per il
gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, in guadagno del 3,11% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: andamento negativo per Prudential
Londra: brillante l'andamento di Prudential
Londra: risultato positivo per Antofagasta
Londra: risultato positivo per ConvaTec Group
Titoli e Indici
Prudential
+1,81%
Altre notizie
Londra: risultato positivo per Berkeley Group Holdings
Londra: scambi in positivo per Anglo American
Londra: scambi in positivo per Spirax-Sarco Engineering
Londra: scambi in positivo per Glencore
Londra: scambi in positivo per Melrose Industries
Londra: scambi in positivo per Endeavour Mining
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto