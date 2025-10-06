Milano 12:58
43.200 -0,13%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:58
9.497 +0,06%
Francoforte 12:58
24.394 +0,06%

Londra: calo per Kingfisher

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che sta segnando un calo del 2,76%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Kingfisher rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Kingfisher, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,053 sterline. Primo supporto visto a 2,952. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,912.

