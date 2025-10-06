Madrid: andamento negativo per Grifols

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società farmaceutica e chimica spagnola
, con una flessione dell'1,88%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Le implicazioni di breve periodo di Grifols
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,44 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 12,21. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)