Milano 13:00
43.220 -0,09%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:00
9.499 +0,08%
Francoforte 13:00
24.394 +0,06%

Madrid: in bella mostra Solaria

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,37%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Solaria rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Solaria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,24 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 13,46. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
