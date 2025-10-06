Merck, avviati tre studi di Fase 2b su tulisokibart in pazienti affetti da malattie infiammatorie immunomediate

Merck

(Teleborsa) -ha avviatoper valutare la, un anticorpo monoclonale umanizzato sperimentale che prende di mira la citochina 1A simile al fattore di necrosi tumorale, in pazienti affetti da tre: idrosadenite suppurativa da moderata a grave, spondiloartrite assiale radiografica (nota anche come spondilite anchilosante) e artrite reumatoide.Il reclutamento globale per questi studi è iniziato e ha l'obiettivo di"L'espansione del nostro programma di sviluppo clinico di tulisokibart riflette il continuo impegno di Merck nell'affrontare il problema delle malattie infiammatorie immunomediate", ha affermato la Dott.ssa Aileen Pangan, Vicepresidente e Responsabile Immunologia, Sviluppo Clinico Globale, Merck Research Laboratories. "Siamo entusiasti di valutare ulteriormente il potenziale di tulisokibart come trattamento per pazienti affetti da diverse patologie in reumatologia e dermatologia".Con l'avvio di questi studi di Fase 2b,Merck sta inoltre conducendo due studi di Fase 3 per valutare l'efficacia e la sicurezza di tulisokibart in pazienti affetti da due diversi tipi di malattie infiammatorie intestinali, ATLAS-UC nella colite ulcerosa e ARES-CD nella malattia di Crohn, e uno studio di Fase 2 nella malattia polmonare interstiziale associata a sclerosi sistemica.