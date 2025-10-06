Milano 14:53
43.216 -0,10%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 14:53
9.505 +0,14%
Francoforte 14:53
24.425 +0,19%

Merck, avviati tre studi di Fase 2b su tulisokibart in pazienti affetti da malattie infiammatorie immunomediate

Economia, Salute e benessere
Merck, avviati tre studi di Fase 2b su tulisokibart in pazienti affetti da malattie infiammatorie immunomediate
(Teleborsa) - Merck ha avviato tre studi di Fase 2b per valutare la sicurezza e l'efficacia di tulisokibart, un anticorpo monoclonale umanizzato sperimentale che prende di mira la citochina 1A simile al fattore di necrosi tumorale, in pazienti affetti da tre malattie infiammatorie immunomediate: idrosadenite suppurativa da moderata a grave, spondiloartrite assiale radiografica (nota anche come spondilite anchilosante) e artrite reumatoide.

Il reclutamento globale per questi studi è iniziato e ha l'obiettivo di arruolare oltre 640 pazienti nei tre studi.

"L'espansione del nostro programma di sviluppo clinico di tulisokibart riflette il continuo impegno di Merck nell'affrontare il problema delle malattie infiammatorie immunomediate", ha affermato la Dott.ssa Aileen Pangan, Vicepresidente e Responsabile Immunologia, Sviluppo Clinico Globale, Merck Research Laboratories. "Siamo entusiasti di valutare ulteriormente il potenziale di tulisokibart come trattamento per pazienti affetti da diverse patologie in reumatologia e dermatologia".

Con l'avvio di questi studi di Fase 2b, tulisokibart è ora oggetto di studio in un totale di sei patologie.

Merck sta inoltre conducendo due studi di Fase 3 per valutare l'efficacia e la sicurezza di tulisokibart in pazienti affetti da due diversi tipi di malattie infiammatorie intestinali, ATLAS-UC nella colite ulcerosa e ARES-CD nella malattia di Crohn, e uno studio di Fase 2 nella malattia polmonare interstiziale associata a sclerosi sistemica.
Condividi
```